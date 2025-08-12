قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

من حقوق للإعلام.. اعترافات مثيرة للمذيعة سارة خليفة: معايا سبائك ذهب كتير وشقق معرفهمش فين

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.


 

س وماهي مراحلك التعليمية المختلفة؟


 

ج انا دخلت الابتدائية في مدرسة رجاك وبعدها روحت مدرسة الأورمان واخدت الاعدادية وفي ثانوية عامة اخدتها من مدرسة حكومية كانت عند شغل مامتي في السلام وبعدين دخلت كلية حقوق جامعة عين شمس واتخرجت في ۲۰۰۸ واخدت بكالريوس اعلام من الأكاديمية الدولية الاعلام وكنت بشغل هناك مذيعة وبدرس في نفس الوقت واخدت البكالريوس الاعلام قبل ما اتجوز بحوالي 3 سنين.


 

س وماهي الوظائف التي شغلتها خلال فترة حياتك ؟


 

ج وانا عندي ١٣ سنة كنت بعمل برنامج اطفال في قناة ايه ار في وفضلت شغالة في القناة دي في مصر مذيعة في برامج مختلفة وكانت كلها برامج منوعات لحد ما دخلت الكلية اثناء دراستي في الكلية اشتغلت مذيعة في قناة الشرقية العراقية والقناة دي قدمت فيها برامج كثير وكان نوعية البرامج اننا بنغطي احداث افتتاح الافلام والمسلسلات ودار الأوبرا وبعدها اشتغلت في قناة المحور وكنت بقدم فيها برنامج اسمه مهمة صعبة تبع وزارة الداخلية وكان طبيعة شغلي بنزل اعمل مقابلت مع الظباط او مدير الأمن أو المتهمين وفضلت في البرنامج ده حوالي 4 سنين وبعد البرنامج ده قررت افتح عيادة وفي مرحلة من حياتي قبل ما افتح العايدة كنت شغالة في دبي بعمل اعلانات علي السوشيال ميديا وكان فيه شركة اعلانات ماضية معايا اسمها فورد كشر ميديا كنت بعمل دعايا للفنادق وكنت باخد من الفنادق دي نسبة من النزلاء اللي بيجوا كل شهر واي حاجة بشكل عام يعمل لها دعايا واخر شغل ليا اني فتحت عيادة تجميل في ٢٠١٩ بس العيادة مش مرخصة باسمي وهي باسم شريكي دكتور احمد رزق ووقت الكورونا سافرت دبي وعملت عقد في دبي مع مجموعة الحنور بناعت تنظيم الحفلات وفتحت شركة في دبي في ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ اسمها سارة برودكشن وعمل الشركة هو التعليم الحفلات للمطربين واخر حاجة بجانب شغلي عملت لغالب كل سنة بعمل برنامج بجانب حيان الى الوليد السعودية بعمل اعلانات هناك جافر برنامج اسمه سارة وبيكا في قناة اسمها هي وفي العموم انا في الغالب.


 

س وماهو مقدار دخلك الشهري؟.


 

ج ممكن يوصل لنص مليون جنيه شهريا.


 

س ماهي مصادر دخلك تحديدا؟

ج عبارة عن تعاقدات للحفلات وتعاقدات الاعلانات وشراكة العيادة.

س ماذا بشان الشركة الخاصة بك المنشاة بدولة الإمارات ؟

ج طبعا دي اكبر مصدر دخل بالنسبة ليا.


 

س وما مقدار ارباح تلك الشركة تحديدا سنويا أو شهريا؟

ج انا يكسب في الحفلة الواحدة من ٣٠ الي ٥٠ الف دولار ويعمل في السنة حوالي بين ١٢ الي ١٥ حفلة تقريبا.


 

س وهل من مصادر دخل اخري خاصة بك؟

ج انا بحب اتاجر في الذهب واي فلوس تيجلي اشتريها بيها سبيكة وبعدين لما تكسب ابيعها.


 

س.. وماهي املاكك تحديدا؟

ج انا عندي شقة في التجمع وناسية عنوانها لاني لسة ما استلمتهاش تبع شركة نادر خزان المثمن العقاري وشقة التجمع لسة مبقتش باسمي وحاليا معنديش حاجة باسمي.

سارة خليفة المنتجة سارة خليفة مخدرات سارة خليفة مخدرات القاهرة الجديدة اخبار الحوادث

