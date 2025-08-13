تفاصيل مثيرة في اعترافات سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات الكبرى

كشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار.

وجاءت أقوالها كالآتي:

س: ما قولك فيما سطرته تحقيقات النيابة بأن الثابت في بيانات الصورة محل الاتهام أنها ملتقطة من هاتف محمول ماركة Apple iPhone XS Max بتاريخ 2018/1/28 الساعة 3:11 صباحًا؟

ج: أنا لا أعلم.

س: وما قولك حيث ثبت وقررت تحقيقات النيابة العامة عدم معرفتك بالمتهم د.ع.، في حين ثبت أنك جمعتِ به تلك المناسبة بالصورة السابقة المعروضة عليك؟

ج: أنا لا أعرفه.

س: أنت متهمة وآخرون معلومون بتأليف عصابة والانضمام إليها، غرضها جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لأحكام القانون، وهي المضبوطات السابقة عرضها عليك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لا أعلم شيئًا.

س: أنت متهمة بحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لم يحدث.

س: أنت متهمة وآخرون بحجز المجني عليه المدعو مسعد شعبان دون أمر من أحد الحكام، وكان ذلك مصحوبًا بتعذيب بدني على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لم أفعل شيئًا، وهو الذي جاء إلي في بيتي.

س: أنت متهمة وآخرون بهتك عرض المجني عليه المدعو مسعد شعبان عبدون، إذ تم تجريده والمجهولون من ملابسه، واعتديتم عليه اعتداءات جنسية وأحدثتم إصابته عمدًا في مواضع عفته، وتم تصويره عارياً عن ملابسه متأثرًا بإصابته محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لم أفعل شيئًا، وهو الذي جاء إلى بيتي.

س: أنت متهمة وآخرون بتهديد المجني عليه المدعو مسعد شعبان عبدون بإفشاء المقطع المصور محل الاتهام السابق، وذلك بأمر من المتهم فتحي خالد فتحي بواسطتك وآخرين، وكان ذلك مصحوبًا بطلب عدم إبلاغه السلطات على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لم أفعل شيئًا.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.