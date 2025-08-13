كواليس معركة بالأسلحة النارية والزجاج في ميدان الجيزة | تفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات نشوب معركة بالأسلحة النارية بين طرفين بسبب مشادة كلامية بمنطقة ميدان الجيزة، حيث تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.

تلقى المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والزجاج بالقرب من ميدان الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ. وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين إثر مشادة كلامية، أسفرت عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات من فرض السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.