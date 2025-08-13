قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسألة وقت .. نادي كولمبوس كرو الأمريكي يعلن مصير وسام أبو علي
هتافات «هدى» تُثير الجدل| «زيزو» يلجأ للقضاء ضد مسئولي الزمالك.. وعبدالحفيظ يُعلّق
«خان الأمانة».. أخ يرفض الدعاء على شقيقه أمام الحرم بعد الاستيلاء على منزله |شاهد
تفاصيل صادمة|متسولة تحاول تخدير فتاة لاختطافها في وضح النهار.. والأمن يُلقي القبض عليها
ردًا على الخارجية الأمريكية.. بيان حاسم من العراق بشأن إبرام اتفاقيات مع إيران
كواليس معركة بالأسلحة النارية والزجاج في ميدان الجيزة | تفاصيل
هل يتقبل الله التوبة من الذنب حتى لو تكرر؟.. الإفتاء تجيب
البرق يقضي على 320 مليون شجرة حول العالم سنوياً
نقلة نوعية.. «الغندور»: ما يُقدّمه جون إدوارد في الزمالك يستحق الإشادة
حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا
وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة خضوع جميع الرياضيين لكشف المُنشطات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل صادمة|متسولة تحاول تخدير فتاة لاختطافها في وضح النهار.. والأمن يُلقي القبض عليها

سيدة تخدر فتاه داخل مشروع بالاسكندرية
سيدة تخدر فتاه داخل مشروع بالاسكندرية
سارة عبد الله

روت فتاة من الإسكندرية تفاصيل مروعة عن محاولة لاختطافها من قِبَل سيدة داخل ميكروباص بعد تخديرها.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "يا جماعة، خلّوا بالكم من نفسكم، وبلاش تركبوا عربيات فاضية أو تركبوا لوحدكم. أنا ركبت امبارح من الهانوفيل مشروع منشية، وكان فيه 4 أفراد، وبدأ يحمل من البيطاش. الست دي ركبت من البيطاش، شكلها متسولة زي ما أنتم شايفين، وقعدت في الكنبة اللي ورا خالص، وبعدين جت وقعدت جنبي رغم إن كان في أماكن كتير فاضية. فجأة جابت منديل على وشي ومالت عليا وقالتلي: متخافيش، متخافيش".

المتهمة بتخدير الفتاة من داخل النيابة 

وتابعت: "لولا ستر ربنا، بعدت عنها بسرعة وقاومت؛ لأني عارفة ريحة البنج. قولت للسواق: على جنب، ونزلت من المشروع من الخوف. كنا وقتها وصلنا الورديان، وأول ما حطيت رجلي على الأرض لقيت جسمي شبه بيشل، بدأ ينمل، ودماغي تقيلة، ولساني تقل ومش عارفة أتكلم".

وأضافت: "قولت للسواق: افتح الباب جنبك، خدني جنبك هنا. وكان في واحد راكب جنبه، قولت للسواق: أبوس إيدك خليك جنبي لحد ما أفوق، أنا اتخدرت. قال لي: الراكبة ورا دي؟ قولت له: آه. قال لي: اسمك إيه؟ قولت له: آية. دي آخر حاجة قولتها، وكان التليفون في إيدي وشنطتي معايا. وبجد ربنا يجازيه خير، مسك الست هو واتنين ركاب كانوا شهود، ومحدش فيهم سابني لحد ما روحنا القسم، ومن القسم للنيابة تاني يوم، لحد ما الست اتحبست، وطلعت مسجلة خطر ولها سوابق".

واختتمت: "حابّة أشكر النائب العام، ومحكمة الدخيلة، والأستاذ محمد خطاب اللي تعب معايا جدًا، ومعاملته كانت كويسة جدًا. ربنا يبارك له، ولكل حد وقف جنبي وساعدني أجيب حقي. أنا بجد مش عارفة أشكركم إزاي، والحمد لله على كل حال".

الإسكندرية تفاصيل مروعة اختطاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

ترشيحاتنا

الوضوء

حكم الوضوء لكل صلاة لمن يعاني سلس البول؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله

الصلاة

هل يجوز الصلاة قاعدا للمريض؟.. أمين الإفتاء: تُؤدى على قدر استطاعته

بالصور

حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة
زيت السيارة
زيت السيارة

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

العنب الاحمر
العنب الاحمر
العنب الاحمر

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد