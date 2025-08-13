ماذا عثرت الشرطة مع المذيعة سارة خليفة؟.. التحقيقات تكشف المستور

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن حجم المضبوطات التي عثرت مع المذيعة سارة خليفة و28 متهمًا آخرين على خلفية اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة داخل مصر، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكان من أبرز المضبوطات:

648 كجم من مشتقات مخدر "أندازول كاربوكاسميد" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

51 كجم من المساحيق والمحاليل الكيميائية المستخدمة في تصنيع نفس المخدر.

30 جرامًا من مخدر الحشيش.

22 جرامًا من مخدر "الفينيثيل امين" المدرج بجدول المخدرات.

معدات حماية: ماسك واقٍ من الغاز، 4 قفازات.

أسلحة نارية: بندقية خرطوش، مسدس 9 مم، و44 طلقة حية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في التصنيع.

قرارات النيابة:

التحفظ على أموال المتهمين وحساباتهم البنكية.

حصر الممتلكات والكشف عن سرية الحسابات المصرفية.

إدراج المتهمين الهاربين على قوائم ترقب الوصول ومنعهم من السفر.

استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة التحقيقات.