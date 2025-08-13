النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة، المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وجاءت أقوالها كالآتي:

س.. ما الذي أسفر عنه ضبطك وتفتيش مسكنك؟

ج.. هما لقيوا فلوس وذهب.

س.. كم عدد زيجاتك؟

ج.. أنا اتجوزت لاعب كرة شهير ومكثنا مع بعض فترة وبعدها انفصلنا.



س.. وما صلتك بالمتهم سامح محمد ذكي ؟



ج.. سامح ده كان عايش في مصر واللي عرفني عليه فتحي وشوفته مرة واحدة في مصر عشان انا بعمل حفلات مطربين شعبيين وسامح بييجي زي اي حد.



س.. وما صلتك بالمتهم فتحي خالد فتحي ؟



ج.. أعرفه بقالي حوالي 3 سنين جالي عيادة التجميل عاوز يعمل حقن نضارة في وشه وتعرف عليا وقالي انه عنده شركة مقاولات وهو بيروح الجيم وظاهر انه شخص طبيعي جدا ويخرج ويسهر وقالي انا معجب بيكي وارتبطنا وكان يجيبلي هدايا وصاحبتي بعدها قالتلي انه مشيه شمال وماما كمان قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي، وبعدها بحوالي ٣ شهور انا اتخطبت لواحد تاني وبعدين فضل فتحي يكلم ويهدد خطيبي وانا مش عاوزة اقول اسمه وبدأت أكلم معارف في الشرطة والنيابة والداخلية عشان يبعد عني لحد ما وصلني الظابط عاوز يقبض عليه بعد ما عرفته بـ ٣ شهور وبعدها بحوالي 7 شهور جبت معلومات عنه عشان يقبض عليه واخلص منه وسبت مصر وسبت خطيبي ورحت الإمارات ورجعت مصر.



س.. وما هي بيانات خطيبك سالف الذكر ؟

ج انا مش عاوزة اقول اسمه لان منصبة حساس.

س وما علاقتك بالشخص الظاهر في الفيديوهات ويدعى مسعد شعبان؟

ج الراجل ده اسمه مسعد شعبان وكان شغال سواق على عربيتي وكنت با امنله جدا وبعد كده سابني وراح اشتغل مع شخص تاني وبعدها اتفقوا مع بعض يطلعوا يسرقوا فلوس من بيت فتحي اللي هو متهم في القضية وبكدة يبقوا اخدوا فلوس من الاثنين، وبالنسبة للواقعة اللي تخصني انا في البيت عندي ان مسعد كان معاه مفتاح البيت بتاعي و سال البواب بتاعنا قاله استاذه سارة فين النهاردة وانا مكنتش موجودة مسافرة الاسكندرية ومش فاكرة الموضوع ده كان امتى وتقريبا قبل تاريخ الفيديو ده بيومين وانا رجعت البيت من السفر وفي يوم وانا في البيت لقيت باب الشقة بيتفتح وانا استخبيت ورا الستارة وبصيت من ورا الستارة عشان اشوف كام واحد لقيته مسعد بس ولما طلعتله لقيته بيقولي استاذة سارة انا مش جاي اسرق فلوس انا جاي اخد الرخصة بتاعتي قولتله انا هلم عليك الجيران دلوقتي وكنت هاتصل بالنجدة قالي ابوس ايدك ماتحبسنيش انا راجل غلبان وبتوع الأمن طلعوا وقالولي خلاص سامحيه فسالته معاك مفتاح البيت ليه لغاية دلوقتي قالي حضرتك كنت سايبه نسخة منه.

س: ما قولك فيما سطرته تحقيقات النيابة بأن الثابت في بيانات الصورة محل الاتهام أنها ملتقطة من هاتف محمول ماركة Apple iPhone XS Max بتاريخ 2018/1/28 الساعة 3:11 صباحًا؟

ج: أنا لا أعلم.

س: وما قولك حيث ثبت وقررت تحقيقات النيابة العامة عدم معرفتك بالمتهم د.ع.، في حين ثبت أنك جمعتِ به تلك المناسبة بالصورة السابقة المعروضة عليك؟

ج: أنا لا أعرفه.

س: أنت متهمة وآخرون معلومون بتأليف عصابة والانضمام إليها، غرضها جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لأحكام القانون، وهي المضبوطات السابقة عرضها عليك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لا أعلم شيئًا.

س: أنت متهمة بحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لم يحدث.

س: أنت متهمة وآخرون بحجز المجني عليه المدعو مسعد شعبان دون أمر من أحد الحكام، وكان ذلك مصحوبًا بتعذيب بدني على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لم أفعل شيئًا، وهو الذي جاء إلي في بيتي.

س: أنت متهمة وآخرون بهتك عرض المجني عليه المدعو مسعد شعبان عبدون، إذ تم تجريده والمجهولون من ملابسه، واعتديتم عليه اعتداءات جنسية وأحدثتم إصابته عمدًا في مواضع عفته، وتم تصويره عارياً عن ملابسه متأثرًا بإصابته محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لم أفعل شيئًا، وهو الذي جاء إلى بيتي.

س: أنت متهمة وآخرون بتهديد المجني عليه المدعو مسعد شعبان عبدون بإفشاء المقطع المصور محل الاتهام السابق، وذلك بأمر من المتهم فتحي خالد فتحي بواسطتك وآخرين، وكان ذلك مصحوبًا بطلب عدم إبلاغه السلطات على النحو المبين بالأوراق؟

ج: لم أفعل شيئًا.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا