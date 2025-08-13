قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة العروض الليبية لأحمد عبدالقادر
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
اعترفت بغلطها.. رد بدرية طلبة على قرار تحويلها للتحقيق في المهن التمثيلية
عشان متحصلش مضاعفات خطيرة.. اعرف طرق علاج السكتة الدماغية
محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية
شيخ الأزهر: التعريف بالقضية الفلسطينية وتاريخ القدس واجب ديني وأخلاقي
تنفيذ وصية المصيلحي.. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة بحضور كبار رجال الدولة
جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟
برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
بدر حامد: عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين
القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور
حوادث

اهربي يا سارة هيقبضوا عليكي.. ماذا فعلت المذيعة سارة خليفة أثناء القبض عليها؟ | مفاجأة

سارة خليفة
سارة خليفة
رامي المهدي

كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، مع سارة خليفة، مذيعة ومقدمة برامج، بشأن تورطها في الانضمام إلى عصابة لتهريب وتصنيع المواد المخدرة عن اللحظات الأخيرة قبل القبض عليها. 

اهربي يا سارة

 

وخلال الاستجواب، نفت سارة خليفة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لا علاقة لها بتلك الواقعة، وأنها لم تكن على علم بالتهم المنسوبة إليها، كما ذكرت في إفادتها أنها تلقت مكالمة من "أم فتحي" تحذرها من تواجد الأمن في المنطقة وطلبت منها مغادرة منزلها، لكنها قررت البقاء ولم تترك المكان.

كما تطرقت التحقيقات إلى تفاصيل تفتيش منزلها، حيث أكد الضباط أنهم ضبطوا بعض المبالغ المالية والعملات الأجنبية والذهب في خزنة غرفتها، كما استجوبوها عن صلتها ببعض الأفراد، مشيرين إلى تورطهم في تهريب المواد المخدرة.

وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن خليفة، التي تبلغ من العمر 39 عامًا، تم القبض عليها بناءً على معلومات تفيد بتورطها في تشكيل عصابة تهدف إلى إدخال المخدرات إلى مصر، وقد نفت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها خلال الاستجواب، حيث أكدت أنها لا تعرف شيئًا عن القضايا الموجهة ضدها.

تفاصيل القبض على سارة خليفة

وفقًا لما ورد في محضر التحقيقات، قالت سارة خليفة إنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد أفراد العصابة يدعى "أم فتحي" تحذرها من مداهمة الشرطة لمنزلها، داعية إياها إلى مغادرة المنزل، وهو ما رفضته خليفة، وفي اليوم التالي، تمت مداهمة منزلها من قبل قوات الأمن حيث تم العثور على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية ومواد أخرى قد تشير إلى نشاط غير قانوني.

أثناء عملية التحقيق، أكدت سارة خليفة أن الشرطة أخذت جميع مقتنياتها الشخصية بما في ذلك هواتفها المحمولة، وفتحت تحقيقًا حول الدفتر الخاص بالكاميرات الأمنية في منزلها.

سارة خليفة القاهرة الجديدة نيابة القاهرة الجديدة المذيعة سارة خليفة تحقيقات سارة خليفة

