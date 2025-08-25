قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تفاصيل قرار النيابة بحبس سارة خليفة في تهمة جديدة بالقاهرة الجديدة

رامي المهدي

قررت جهات التحقيق حبس سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وحددت المحكمة المختصة اولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، في 6 سبتمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وجاءت أقوالها في نيابة القاهرة الجديدة الكلية كالآتي:

س ما قولك فيما شهد به المجني عليه مسعد شعبان  بتحقيقات النيابة العامة انك قمتي واخرين بهتك عرضه وتجىيده من ملابسه تلوناه عليه تفصيلا؟

ج.. هو دخل عليا وانا لوحدي في البيت وكان عاوز يسرقني وكان عاوز يغتصبني وعندي جيران شهود.

س و ماسبب حضور الاشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو واللذين تعدوا على سالف الذكر حينها؟

ج.. معرفش هما اصحاب

س.. وما كيفية حضور هؤلاء الاشخاص حينها ؟

ج .. هو حماصة ده اصلا صاحب مسعد وكان جاي معاه عشان يسرقوني

س .. وما سبب تجريده من ملابسه حينها؟

ج.. انا مليش دعوة بالموضوع والناس اللي معاه هما اللي عملوا كده.

س.. وما سبب قيامك بتصويره اذا؟

ح.. مش انا اللي صورته وهو عريان.

س.. وما سبب تواجد المقاطع الخاصة بتلك الوقائع ؟

ج.. هما المتهمين اللي بعتولي الفيديو.

س..  ومن القائم على ارسال تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه تحديدا؟

ح انا مش فاكرة

س وما قولك وقد قررت سلفا بجلسة التحقيق السابقة بانك القائمة على تصوير تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه مسعد شعبان عبدون بداخل مسكنك؟

ج هي الفيديوهات دي في بيتي لكن انا مصورتش الفيديو اللي هو عريان فيه.

س.. ما قولك حيث ان الثابت من بيانات ذلك المقطع انما مثبت على الهاتف بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٢ مساء ؟

ج..  انا معرفش

س.. وما تعليلك لوجود ذلك المقطع على هاتفك؟

ح.. معرفش

س.. انت متهمة واخرين معلومين يتأليف عصابة والانضمام اليها بالمخالفة لاحكام القانون وهي المضبوطات السابق عرضها عليك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق.

ج.. معرفش حاجه

س وماهي مراحلك التعليمية المختلفة؟

ج انا دخلت الابتدائية في مدرسة رجاك وبعدها روحت مدرسة الأورمان واخدت الاعدادية وفي ثانوية عامة اخدتها من مدرسة حكومية كانت عند شغل مامتي في السلام وبعدين دخلت كلية حقوق جامعة عين شمس واتخرجت في ۲۰۰۸ واخدت بكالوريوس اعلام من الأكاديمية الدولية الاعلام وكنت بشتغل هناك مذيعة وبدرس في نفس الوقت واخدت بكالوريوس الاعلام قبل ما اتجوز بحوالي 3 سنين.

س وماهي الوظائف التي شغلتها خلال فترة حياتك ؟

ج وانا عندي ١٣ سنة كنت بعمل برنامج اطفال في قناة ايه ار في وفضلت شغالة في القناة دي في مصر مذيعة في برامج مختلفة وكانت كلها برامج منوعات لحد ما دخلت الكلية اثناء دراستي في الكلية اشتغلت مذيعة في قناة الشرقية العراقية والقناة دي قدمت فيها برامج كثير وكان نوعية البرامج اننا بنغطي احداث افتتاح الافلام والمسلسلات ودار الأوبرا وبعدها اشتغلت في قناة المحور وكنت بقدم فيها برنامج اسمه مهمة صعبة تبع وزارة الداخلية وكان طبيعة شغلي بنزل اعمل مقابلات مع الضباط او مدير الأمن أو المتهمين وفضلت في البرنامج ده حوالي 4 سنين وبعد البرنامج ده قررت افتح عيادة تجميل وفي مرحلة من حياتي قبل ما افتح العيادة كنت شغالة في دبي بعمل اعلانات علي السوشيال ميديا وكان فيه شركة اعلانات ماضية معايا اسمها فورد كشر ميديا كنت بعمل دعاية للفنادق واخر شغل ليا اني فتحت عيادة تجميل في ٢٠١٩ بس العيادة مش مرخصة باسمي وهي باسم شريكي دكتور احمد رزق ووقت الكورونا سافرت دبي وعملت عقد في دبي مع مجموعة الحنور بتاعت تنظيم الحفلات وفتحت شركة في دبي في ۲۰۲۱ او ۲۰۲۲ اسمها سارة برودكشن وعمل الشركة هو تنظيم الحفلات للمطربين.

س وماهو مقدار دخلك الشهري؟.

ج ممكن يوصل لنص مليون جنيه شهريا.

س ماهي مصادر دخلك تحديدا؟
ج عبارة عن تعاقدات للحفلات وتعاقدات الاعلانات وشراكة العيادة.
س ماذا بشان الشركة الخاصة بك المنشاة بدولة الإمارات ؟
ج طبعا دي اكبر مصدر دخل بالنسبة ليا.

س وما مقدار ارباح تلك الشركة تحديدا سنويا أو شهريا؟
ج انا يكسب في الحفلة الواحدة من ٣٠ الي ٥٠ الف دولار ويعمل في السنة حوالي بين ١٢ الي ١٥ حفلة تقريبا.

س وهل من مصادر دخل اخري خاصة بك؟
ج انا بحب اتاجر في الذهب واي فلوس تيجلي اشتريها بيها سبيكة وبعدين لما تكسب ابيعها.

س.. وماهي املاكك تحديدا؟
ج انا عندي شقة في التجمع وناسية عنوانها لاني لسة ما استلمتهاش تبع شركة نادر خزان المثمن العقاري وشقة التجمع لسة مبقتش باسمي وحاليا معنديش حاجة باسمي.

س.. ماقولك في ما سطرته تحقيقات النيابة في ان الثابت في بيانات الصورة محل الاتهام انها ملتقطة من هاتف محمول ماركة apple iphone xs max بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۲۸ الساعه ٣:١١ صباحا ؟

ج انا معرفش

س..  وما قولك حيث ثبت وقررت بتحقيقات النيابة العامة عدم معرفتك بالمتهم د.ع. في حين انه ثبت ان جمعتك به تلك المناسبة بالصورة السابق عرضها عليكي؟

ج انا معرفوش

س انت متهمة واخرين معلومين بتأليف عصابة والانضمام اليها غرضها جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لاحكام القانون وهي المضبوطات السابق عرضها عليك بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق؟

ج .. معرفش حاجه

س.. انت متهمة باحراز وحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق؟

ج محصلش

س.. انتي متهمة واخرين بحجز المجني عليه المدعو / مسعد شعبان  دون امر احد الحكام وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية على النحو المبين بالأوراق

ج أنا معملتش حاجة وهو اللي جه عليا في بيتي.

س.. انتي متهمة وآخرين بهتك عرض المجني عليه المدعو / مسعد شعبان عبدون بان تم تجريده والمجهولين من ملابسه واعتديتم عليه اعتداءات جنسية واحداث أصابته عمدا في مواضع عفته وتم تصويره عاريا عن ملابسه متاثرا باصابته محل الاتمام السابق على النحو المبين بالأوراق؟

ج انا معملتش حاجة وهو اللي جه عندي في بيتي.

س.. انتي متهمة واخرين بتهديد المجني عليه المدعو / مسعد شعبان عبدون - بافشاء المقطع المصور محل الاتمام السابق وذلك بامر من المتهم / فتحي خالد فتحي بواسطتك واخرين وكان ذلك مصحوبا بطلب عدم ابلاغه السلطات على النحو المبين بالأوراق؟

ج انا معملتش حاجة

س/ هل لديك أقوال أخرى؟

ج.. لا.

