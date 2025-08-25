11 لجنة انتخابية بالقارة الإفريقية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين



تُواصل اللجان الانتخابية فى 11 دولة إفريقية فتح أبوابها أمام الناخبين المصريين فى أول أيام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتشمل اللجان الانتخابية الدول التالية:

نيجيريا: السفارة فى أبوجا

السنغال: السفارة فى دكار

بوركينا فاسو: السفارة فى واجادوجو

توجو: السفارة فى لومي

سيراليون: السفارة فى فريتاون

غانا: السفارة فى أكرا

غينيا: السفارة فى كوناكري

كوت ديفوار: السفارة فى أبيدجان

ليبيريا: السفارة فى مونروفيا

مالي: السفارة فى باماكو

موريتانيا: السفارة فى نواكشوط

وتتابع غرفة العمليات المركزية فى الهيئة العليا للانتخابات على مدار الساعة فتح باقي مقرات الاقتراع فى مختلف دول العالم وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وتتواصل مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقرات الانتخابية للتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 فى الخارج تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد