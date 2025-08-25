قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإغاثة الطبية في غزة: القطاع يعاني من مجاعة متفاقمة.. والاحتلال يستهدف الصحفيين
شبهة جنائية.. العثور على جثة فتاة في عزبة نايف ببني سويف
تواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الإعادة بالشيوخ
خطوة إيجابية.. نقيب الصحفيين يرحب بمبادرة الفريق كامل الوزير بشأن جريدة فيتو
بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان أندية الوقاية في 10 محافظات
تشكيل غزل المحلة في مواجهة الأهلي بالدوري
بعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية
مجلس الوزراء: تعزيز استدامة إمدادات المنتجات البترولية للقطاعات التنموية
الصحة العالمية: استشهاد 20 شخصا في غارتين على مستشفى ناصر بغزة
وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية
أخطاء شائعة على موقع التنسيق تجنبها عند التسجيل بالمرحلة الثالثة 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بدء عملية الاقتراع فى السفارات والقنصليات المصرية بأمريكا الشمالية والجنوبية

إسلام دياب

انطلقت عملية الاقتراع في 11 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في 9 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية، وذلك على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية: السفارة فى واشنطن، القنصلية فى نيويورك
كندا: السفارة فى أوتاوا، والقنصلية فى مونتريال
الأرجنتين: السفارة فى بوينس أيرس
البرازيل: السفارة فى برازيليا
أوروجواي: السفارة فى مونتيفديو
كوبا: السفارة فى هافانا
فنزويلا: السفارة فى كراكاس
بوليفيا: السفارة فى لاباز
تشيلي: السفارة فى سانتياجو



هذا وتوشك عملية فتح جميع المقار الانتخابية أمام المصريين بالخارج على مستوى العالم على الاكتمال، في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ  2025.، علمًا بأن الانتخابات تُجرى في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة، تحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وبمتابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية، بما يضمن انتظامها وتيسير إجراءات التصويت وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين.

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

