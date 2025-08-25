بدء عملية الاقتراع فى السفارات والقنصليات المصرية بأمريكا الشمالية والجنوبية

انطلقت عملية الاقتراع في 11 لجنة انتخابية بالسفارات والقنصليات المصرية في 9 دول بأمريكا الشمالية والجنوبية، وذلك على النحو التالي:

الولايات المتحدة الأمريكية: السفارة فى واشنطن، القنصلية فى نيويورك

كندا: السفارة فى أوتاوا، والقنصلية فى مونتريال

الأرجنتين: السفارة فى بوينس أيرس

البرازيل: السفارة فى برازيليا

أوروجواي: السفارة فى مونتيفديو

كوبا: السفارة فى هافانا

فنزويلا: السفارة فى كراكاس

بوليفيا: السفارة فى لاباز

تشيلي: السفارة فى سانتياجو





هذا وتوشك عملية فتح جميع المقار الانتخابية أمام المصريين بالخارج على مستوى العالم على الاكتمال، في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.، علمًا بأن الانتخابات تُجرى في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة، تحت إشراف أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وبمتابعة مباشرة من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية، بما يضمن انتظامها وتيسير إجراءات التصويت وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين.

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 25 و26 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.