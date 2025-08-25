كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مشاجرة بين شخصين وبحوزة أحدهما سلاح أبيض "سكين" بكفر الشيخ.

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل، وطرف ثانى عامل بمقهى - له معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة البرلس ، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما (السلاح الأبيض "سكينة" "الظاهرة فى مقطع الفيديو" – قطعة حديدية) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.