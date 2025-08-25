بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير برعونة أثناء مشاركته في حفل زفاف ما كاد يتسبب فى وقوع حادث له ولابنه بالسويس.

القبض على طالب

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (موظف – مقيم بالسويس) وبسؤاله أيد ما سبق ، وأمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها (سارية التراخيص) وقائدها (طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.