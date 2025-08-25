خناقة ستات بالأسلحة البيضاء في أكتوبر .. صور



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأكتوبر بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، كما تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول شخصين "أحدهما مصاب بجرح بالجسم"، و4 سيدات ، وطرف ثان شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" ، وسيدتين جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ،بسبب خلافات بينهم فى مجال سمسرة العقارات قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالأسلحة البيضاء والزجاجات الفارغة .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء والعصى المستخدمين فى الواقعة) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.