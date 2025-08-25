قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
بسبب ارتفاع الأمواج.. استمرار منع المصطافين من السباحة بالشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
"مونوريل نوفمبر".. الرئيس السيسي يضع خططًا لربط مصر بشبكة موانئ ونقل عالمية
معهد ناصر ينجح في استئصال مرارة بها 1000 حصوة لسيدة عمرها 80 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق سيارة "نقل" وبرفقته آخر أثناء قيامهما بتفريغ حمولة من مياه الصرف الصحى بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

القبض على شخصان افرغا حمولة صرف صحى باحد الترع بسوهاج

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة والشخصان الظاهران بمقطع الفيديو عاملان - أحدهما قائد السيارة "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية سيارة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال برلمانى بشأن تأخر إضافة المواليد لبطاقات التموين لمستحقى تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة

النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

نائب: توجيهات الرئيس بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة

النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

سياحة النواب: حملة "إحنا مصر" تساهم في رفع الوعي السياحي وتقضي على الظواهر السلبية

بالصور

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

فيديو

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المتهمين

الامن يتحفظ على سيارة يقودها طفل بالعاشر من رمضان

المتهمين

صفعوا المارة دون سبب.. ضبط 3 شباب بعد ظهورهم في مقطع فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد