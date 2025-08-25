القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق سيارة "نقل" وبرفقته آخر أثناء قيامهما بتفريغ حمولة من مياه الصرف الصحى بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

القبض على شخصان افرغا حمولة صرف صحى باحد الترع بسوهاج

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة والشخصان الظاهران بمقطع الفيديو عاملان - أحدهما قائد السيارة "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.