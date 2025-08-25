رافعة ونش تنهى حياة عامل بإحدى الشركات البترولية بأسيوط

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد أن سقط عليه رافعة ونش، اليوم "الاثنين"، أثناء عمله بموقع عمل إحدى الشركات البترولية بقرية دشلوط مركز ديروط بأسيوط.

مصرع عامل بإحدى الشركات البترولية سقط عليه رافعة ونش

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع عامل بإحدى الشركات البترولية بعد أن سقطت عليه رافعة ونش بموقع العمل بقرية دشلوط.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية .