نصب على مواطنين.. القبض على شخص زور تأشيرات سفر وعقود عمل بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة “له معلومات جنائية”، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير تأشيرات السفر وعقود العمل بقصد إستخدامها فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من التأشيرات وعقود العمل "خالية البيانات" ، صور ضوئية لمستندات خاصة لراغبى السفر للخارج – الأجهزة المستخدمة فى عملية التزوير - هاتف محمول

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى ).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات وتقليد الأختام وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين بطرق مختلفة .