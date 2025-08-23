بالمعادى و6 أكتوبر.. القبض على 14 شخصا يستغلون 16 طفلا فى التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 شخصا وسيدة " لهم معلومات جنائية"، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة “المعادى ، 6 أكتوبر ثان” بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .

وضبط بصحبتهم 16 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.