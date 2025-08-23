كتب دراسية بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته أكثر من 29 ألف نسخة كتاب دراسى خارجى بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة ومخزن، بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لطبع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبطه، وبداخلها (أكثر من 29 ألف نسخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.