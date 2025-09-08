قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن

كيفيه حجز قطعه ارض بالاسكان
كيفيه حجز قطعه ارض بالاسكان
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنون عن كيفية حجز قطعة ارض بطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالطرح السادس من مشروع “مسكن”.

والذي يتضمن توفير 2333 قطعة أرض سكنية بمستويات الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزا، وذلك في 18 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سكن ملائم بجودة عالية وبأسعار وأنظمة سداد مرنة.

ارض مسكن

كيفيه حجز قطعه ارض بالاسكان

ويبدأ الحجز يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 ويستمر حتى 13 نوفمبر 2025، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: (https://reserve.newcities.gov.eg).

توزيع الأراضي

جاء توزيع قطع الأراضي المطروحة على النحو التالي:

1331 قطعة إسكان متوسط في 8 مدن جديدة.
828 قطعة إسكان مميز في 9 مدن جديدة.
174 قطعة إسكان أكثر تميزا في 3 مدن جديدة.
112 قطعة مخصصة لذوي الهمم في مدن مختلفة.

والمدن التي يشملها الطرح هي: بدر، قنا الجديدة، العبور، طيبة الجديدة، السادات، 6 أكتوبر، الفشن الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، حدائق أكتوبر، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، الصالحية الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، ناصر الجديدة "غرب أسيوط".

شروط الحجز

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عاما وقت التقديم.
لا يحق للأسرة (الزوج أو الزوجة) التقديم لأكثر من قطعة أرض.
ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد خصص له قطعة أرض ضمن محاور "مسكن" سابقا.
يحق لذوي الهمم أو أولياء أمورهم التقديم.
التقديم للأفراد فقط، وليس للشركات أو المؤسسات.

نظام السداد

مبلغ جدية الحجز: 25 ألف جنيه للأراضي المتوسطة، 100 ألف جنيه للمميزة، 350 ألف جنيه للأكثر تميزا، بالإضافة إلى 1000 جنيه رسوم دراسة غير مستردة.
استكمال مقدم الحجز خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، مع إضافة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية بفائدة تعادل المعلنة من البنك المركزي، على أن يبدأ القسط الأول بعد عام من الاستلام.

خطوات الحجز الإلكتروني 

1. الدخول إلى موقع "مسكن" وإنشاء حساب جديد.
2. إدخال البيانات الشخصية (الاسم – الرقم القومي – الهاتف – البريد الإلكتروني).
3. رفع صورة البطاقة القومية للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر إن وجدوا.
4. سداد جدية الحجز عبر فوري أو البطاقة البنكية أو التحويل البنكي.
5. تحميل استمارة الحجز وتوقيعها ثم رفعها مرة أخرى على الموقع.
6. اختيار المدينة ونوع الأرض وتأكيد الطلب.

حالات إلغاء التخصيص

يتم إلغاء التخصيص في حالة:

عدم استكمال سداد مقدم الحجز.
التأخر عن استلام الأرض.
مخالفة شروط البناء خلال 5 سنوات.
التأخر عن سداد قسطين متتاليين.
التصرف في الأرض أو تغيير الغرض المخصص لها دون موافقة الهيئة.

ويأتي هذا الطرح في إطار خطة الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية جديدة وخيارات سكنية متنوعة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، وتدعم توجهات الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حصول المواطنين على سكن ملائم وآمن.

وزارة الإسكان والمرافق وزارة الإسكان الإسكان المتوسط مشروع مسكن خطوات الحجز الإلكتروني

