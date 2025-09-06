جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمال غزة



أفادت وسائل إعلام بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي نفذ منذ قليل عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمالي مدينة غزة .

فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تطلق القنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين عقب إندلاع مواجهات عنيفة وسط بلدة أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف بالإضافة لقصف جوي يستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما إقتحمت قوات الاحتلال بلده بيت عوا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على المناطق الغربية لمدينة غزة.

وفي وقت لاحق ؛ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سيصدر إنذارات إخلاء مدينة غزة خلال الأيام المقبلة.

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة الضغط الممنهج على السكان الفلسطينيين في مدينة غزة، وذلك من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي المركز على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية للمدينة، وهو ما أدى إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها وإجبار سكانها على النزوح القسري باتجاه مناطق أخرى داخل المدينة.

وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تفخيخ المربعات السكنية وتفجيرها عبر روبوتات مفخخة، مشيرًا إلى أن حيّ الصبرة وحيّ الزيتون في جنوب مدينة غزة يتعرضان حالياً لعمليات تدمير شاملة بهذه الطريقة. وتسببت هذه الغارات في موجة نزوح واسعة من سكان المناطق الشرقية إلى الأحياء الغربية لمدينة غزة، في ظل استمرار استهداف المناطق التي يُزعم أنها آمنة.

وأكد جبر أن الغارات لم تقتصر على مدينة غزة فحسب، بل طالت مناطق أخرى مثل مخيم البريج والزوايدة والمغازي ودير البلح، إضافة إلى استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، رغم إعلان الاحتلال أنها مناطق آمنة.

وأشار إلى أن هذه السياسة تشير إلى استخدام الاحتلال للأدوات العسكرية والإنسانية لتركيع الفلسطينيين، ومن ضمنها سياسة التجويع وتدهور الأوضاع المعيشية، والتي تسببت بوفاة المئات نتيجة نقص الغذاء والماء والأدوية.

وفي سياق متصل، تحدث جبر عن الاستهداف المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا، أن ذلك يأتي في إطار سعي الاحتلال لطمس الرواية الفلسطينية ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات.

ولفت، إلى سقوط المئات من الشهداء الصحفيين الذين سعوا إلى نقل ما يجري في القطاع إلى العالم، مؤكداً أن الاحتلال يسعى لمنع الحقيقة من الوصول إلى الرأي العام العالمي، من خلال استهداف العاملين في مجال الإعلام.