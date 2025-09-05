بينهم 30 بمدينة غزة.. 40 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم



أفادت مصادر في مستشفيات غزة بأنه تم إستقبال 40 شهيدا ، بينهم 30 بمدينة غزة، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

وفي وقت لاحق ؛ أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مستشفيات مدينة غزة بالاستعداد لعمليات إخلاء جماعية مع تقدم خطط الحرب، التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته عليها في وقت سابق.

جاء هذا الإعلان من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي كان من المقرر أن يجتمع فيه نتنياهو مع كبار المسؤولين العسكريين وعدد من الوزراء رفيعي المستوى للموافقة على خطط الحرب، حسبما ورد، في الوقت الذي ضغط فيه وسطاء وعائلات الرهائن على تل أبيب لإعادة الانخراط في جهود التوسط لوقف إطلاق النار.

واستعدادًا للنزوح الجماعي، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي يوم الخميس أنه بدأ في إصدار "تحذيرات أولية"، حيث أبلغ ضباط من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة وزارة الدفاع التي تنسق مع المدنيين في غزة، المسؤولين الطبيين ومنظمات الإغاثة في الجزء الشمالي من القطاع "بالاستعداد لحركة السكان إلى جنوب قطاع غزة