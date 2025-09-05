أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة

أفاد المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي، بأن قوات الاحتلال نفذت عدوانا إرهابيا قبل قليل على مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة كانت تستخدمه حركة المقاومة الفلسطينية حماس حيث تم وضع بنى تحتية لحماس في داخله ليتم استخدامها لترويج وتنفيذ هجوم ضد قوات الاحتلال في المنطقة.

وقال أدرعي عبر منصة "x" : كما وضعت حماس تحت المبنى بنية تحت أرضية يروج من داخلها عناصر حماس لعملياتهم الفدائية ضد جنود الاحتلال وتستخدمها لزرع كمائن ضد القوات ومسارات هروب لعناصر حماس .

وختم أدرعي تصريحاته: “سيواصل جيش الاحتلال عدوانه وهجماته الارهابية ضد الفلسطينين العزل في القطاع”.