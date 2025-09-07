فرص عمل لمهندسين ومحاسبين وباحثين بمديرية إسكان الوادي الجديد

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الوادي الجديد، عن شغل بعض الوظائف بمديرية الإسكان عن طريق الندب أو الإعارة بالتخصصات التالية مهندس ميكانيكا ، 2 مهندس كهرباء ( قوى تيار خفيف) و 3 محاسب و 2 باحث قانوني

- مهندس معماري يجيد استخدام البرامج الحديثة - و 2 أخصائي موارد بشرية و أخصائي حاسب آلي.



وتصمنت شروط التقديم ان يكون المتقدم خاضعا للقانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ماليا و إداريا وأن يكون معين على درجة دائمة بالموازنة العامة للدولة او الصناديق الخاصة والا يكون محالا للمحاكمة التأديبية او الجنائية أو قيد التحقيق أمام النيابة الإدارية، ويتم تقديم الطلب باسم مدير عام التنظيم والإدارة لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان.