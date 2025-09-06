حماس تجدد التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية

جددت حركة حماس، التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت الحركة، انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا شاملًا لقوات الاحتلال من القطاع.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، تساحي ديرمر، سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن هذا الأسبوع، حسبما ورد في نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وذكرت الهيئة أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجالات عدة، بما في ذلك الأمن الإقليمي والاقتصاد والتكنولوجيا، كما سيبحث الوزير مع المسئولين الأمريكيين قضايا تتعلق بالشرق الأوسط والأمن الإقليمي.