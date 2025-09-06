مستشار الرئيس الأوكراني يؤكد تمسك كييف بضمانات أمنية دولية تجاه أي اتفاق سلام محتمل

أكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك، اليوم السبت، تمسك كييف بالضمانات الأمنية الدولية في حال التوصل لأي اتفاق سلام محتمل.



وقال بودولياك - في تصريح خاص لقناة العربية الإخبارية - : "بالنسبة لنا فإن الضمانات الأمنية مهمة جدا في أي اتفاق سلام، كما نرغب في أن يتم توفير مقاتلات ودفاعات جوية ضمن الضمانات الأمنية".



وأضاف "نريد وقف الحرب في أسرع وقت لكن روسيا تعرقل مساعي السلام.. لا تريد الذهاب إلى المفاوضات، وترفض التفاوض على مستوى القمة" على حد قوله.. مشددا على أن التحرك الأمريكي مهم في هذه الفترة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتفهم موقف أوكرانيا.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد رفض، في تصريحات إعلامية اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة موسكو للتفاوض على وقف الحرب.

وقال زيلينسكي إنه لا يستطيع الذهاب إلى موسكو وأوكرانيا تتعرض للقصف الصاروخي بشكل يومي، وأنه يمكن لبوتين "القدوم إلى كييف للتفاوض حول وقف النار".



وعقد قادة التحالف الداعم لأوكرانيا مباحثات، الخميس، بعضهم حضورياً في باريس وآخرون عبر تقنية الفيديو، ضمنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للبحث في الضمانات الأمنية لكييف في أي اتفاق سلام محتمل مع موسكو.



ويضم "تحالف الراغبين" قرابة 30 دولة، معظمها أوروبية، تدعم كييف في مواجهة الحرب الروسية التي بدأت في العام 2022. وعلى هامش الاجتماع، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الفرنسية ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي.

