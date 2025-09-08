وظائف خاليه بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.. قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة ضمن خطة الشركة لتطوير الأداء الإداري وتعزيز الكفاءات البشرية المؤهلة داخل قطاعاتها المختلفة.

فرص العمل الخالية

وظائف شركة الكهرباء 2025

1- وظيفة مدير الإدارة العامة للمراجعة الفنية

يشترط الحصول على مؤهل هندسي عال.

خبرة لا تقل عن 15 عاما، مع سنتين على الأقل في الدرجة الوظيفية السابقة.

اجتياز البرامج التدريبية المقررة من قبل الشركة.

امتلاك مهارات قيادية وتنظيمية عالية.

وظائف خاليه بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

2- وظيفة رئيس قطاع الشؤون التجارية بمدينة نصر

مؤهل تجاري عال مناسب.

خبرة لا تقل عن 16 عاما في مجال العمل، وسنة واحدة على الأقل في موقع قيادي مماثل.

اجتياز البرامج التدريبية المقررة.

التمتع بقدرات قوية في القيادة والتخطيط والتوجيه.

الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم بوظائف شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

يتعين على الراغبين في التقدم التوجه إلى قطاع الموارد البشرية بالدور الثامن في مبنى نبيل الوقاد، لسحب نموذج الطلب باسم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

بيان بالإنجازات السابقة مدعوما بالمستندات.

مقترحات مكتوبة لتطوير الوحدة المتقدم لرئاستها في مجالات الأداء أو الإنتاج أو تبسيط الإجراءات.

أصل وثلاث نسخ ضوئية من جميع المستندات المطلوبة دون تدبيس.

صورة فوتوغرافية حديثة، و4 صور من بطاقة الرقم القومي.

أصل نتيجة تحليل المخدرات.



بيان حالة وظيفية معتمد يوضح الكفاءة والجزاءات والتدرج الوظيفي والإجازات والدورات التدريبية، مرفقا بموافقة رسمية على الترشح للوظيفة سواء للمتقدمين من داخل القطاع أو خارجه.

وظائف خاليه بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ٢٠٢٥

والتقديم يخضع للشروط العامة للتعيين الواردة في لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، مشددة على أهمية استيفاء جميع المتطلبات والمستندات لضمان قبول الطلبات.

وبذلك تؤكد شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التزامها المستمر بدعم الكوادر المتميزة، وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الشركة في تطوير منظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.