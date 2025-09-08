قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تخفيضات تصل إلى 25%.. محافظ الجيزة يتابع تسكين العارضين بمعرض أهلا مدارس الرئيسي بالعمرانية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران  
عدسة أحمد رمضان

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء التشغيل التجريبي لعدد من معارض «أهلاً مدارس» قبيل الافتتاح الرسمي لكافة المعارض لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية إضافة إلى السلع الغذائية والمنتجات الأساسية وذلك بتخفيضات تصل إلى 25% على مختلف المعروضات.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية لمتابعة التشغيل التجريبي بمعارض «أهلاً مدارس» بميدان الكيت كات في حي العجوزة وبشارع التحرير في حي الدقي وبشارع ربيع الجيزي في حي جنوب الجيزة.

وخلال جولته داخل أقسام المعارض التي تضم نحو 28 باكية متنوعة حرص محافظ الجيزة على التوقف أمام منافذ البيع والتأكد من توافر جميع المستلزمات الدراسية بالكميات والجودة المناسبة .

كما أجرى حواراً مباشراً مع المواطنين استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار ونوعية المنتجات المعروضة.
وقد أعرب المواطنون عن رضاهم الكبير تجاه التخفيضات وتنوع المعروضات مؤكدين سعادتهم بأن المعارض توفر لهم احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة مقارنة بما هو متوافر بالأسواق.

كما تابع المحافظ التجهيزات الجارية لتسكين العارضين بمعرض «أهلاً مدارس» الرئيسي بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال التنظيمية والتجهيزية اللازمة لضمان خروج المعرض في أبهى صورة، بما يحقق الهدف من إقامته في تلبية احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بفتح معارض «أهلاً مدارس» بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية مشدداً على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة طوال فترة عمل المعرض مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الطلبات.

وأضاف محافظ الجيزة أن هذه المعارض تجسد حرص المحافظة على دعم المواطن بشكل عملي وملموس مشيراً إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية والشركة القابضة التابعة لوزارة التموين لضمان توفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة والجودة المطلوبة .

محافظ الجيزة معارض «أهلاً مدارس» العام الدراسي الجديد توفير مستلزمات العام الدراسي الجديد حقائب وأحذية

