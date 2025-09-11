تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في نهاية تعاملات الخميس 11 سبتمبر 2025 .. سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 4850 جنيهًا، إذ ساعدت التطورات في البورصة العالمية، على حدوث حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24: 5542 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21: 4850 جنيهًا.

واقرأ أيضًا:

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18: 4157 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: 38800 جنيه.

سعر الذهب

ينظر تقليديًا إلى سعر الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط، ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

أسعار الذهب

تتغير أسعار الذهب في مصر على نحو مستمر على مدار اليوم، حيث يتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف إليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.