نحن لا نهزم.. ترامب: الولايات المتحدة واجهت الشر الخالص في هجمات 11 سبتمبر
تصعيد إماراتي ضد إسرائيل: استفزازات نتنياهو ضد قطر عدوان على المنظومة الخليجية
رئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري التونسي بداية لفتح أبواب جديدة أمام القطاع الخاص
وزير الاستثمار: نسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس ليصل إلى مليار دولار خلال عامين
حماس تنعى نجل خليل الحية ومدير مكتبه و3 مرافقين ارتقوا في هجوم قطر
حماس: الهجوم الإسرائيلي على مكتبنا في الدوحة جريمة مكتملة الأركان
حماس: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إعلان حرب
الغندور يكشف مفاجأة مجلس حسين لبيب: لا يحق له إقالة فيريرا
700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن
توقيع 8 مذكرات تفاهم في ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية بالقاهرة
أمير قطر يتقدم مراسم تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة | شاهد
محافظ أسوان يشارك طلاب أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حفل التخرج
خدمات

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 تراجعًا محدودًا، لكنها واصلت الحفاظ على مستويات قوية بالقرب من أعلى قمة تاريخية لها.

سعر الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل 3629.23 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى قياسي عند 3673.95 دولار الثلاثاء الماضي، كما هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3666.70 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

في سوق الصاغة ، واصلت أسعار الذهب في مصر التحرك الصعودي مقارنة بالأسبوع الماضي، رغم التراجع العالمي. 

أسعار الذهب 2025

ووفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 4895 جنيهًا، بزيادة تقدر بنحو 85 جنيهًا مقارنة بالخميس الماضي، مع تفاوت في مصنعية الصياغة التي تتراوح بين 100 و250 جنيهًا.

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 39160 جنيهًا، متراجعًا بنحو 680 جنيهًا مقارنة بالأيام السابقة، بينما ارتفعت بقية الأعيرة بنسب متفاوتة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  البيع 4187 جنيهًا وسعر الشراء 4170 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

أفادت البيانات أن متوسط سعر الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة بلغ 4885 جنيهًا للبيع مقابل 4865 جنيهًا للشراء.

وتُعد هذه الفئة الأكثر تداولًا بين المصريين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو للزينة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل الذهب عيار 24 بمحلات الصاغة 5583 جنيهًا مقابل 5560 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في مصر اليوم

بحسب آخر تحديث لأسعار الصاغة في مصر اليوم 11-9-2025:

* عيار 24: بيع 5583 جنيه – شراء 5560 جنيه
* عيار 22: بيع 5118 جنيه – شراء 5097 جنيه
* عيار 21: بيع 4885 جنيه – شراء 4865 جنيه
* عيار 18: بيع 4187 جنيه – شراء 4170 جنيه
* عيار 14: بيع 3257 جنيه – شراء 3243 جنيه
* عيار 12: بيع 2791 جنيه – شراء 2780 جنيه
* الأونصة: بيع 173646 جنيه – شراء 172935 جنيه (3625.55 دولار عالميًا)
* الجنيه الذهب: بيع 39080 جنيه – شراء 38920 جنيه

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم

يرتبط سعر الذهب اليوم بتحركات الدولار الأمريكي، وقرارات السياسة النقدية للفيدرالي، فضلًا عن بيانات التضخم والوظائف. 

وبحسب المحللين، فإن أي إشارات لخفض أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر المقبل ستمنح الذهب دفعة قوية، في حين أن استمرار الضغوط التضخمية قد يقود لتراجع قصير المدى.

يأتي هذا التراجع وسط صعود مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% لأعلى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

ومع ذلك، يظل الذهب مدعومًا من توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد بيانات أظهرت تراجع أسعار المنتجين وانخفاض أعداد الوظائف على غير المتوقع.

