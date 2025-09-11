عيار 21 بكام؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس | فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 11 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4208 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4910 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5611 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39280 جنيه.