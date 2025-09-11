قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة المواصلات الإسرائيلية: ضم الضفة الغربية رد مناسب على من يريد الاعتراف بفلسطين
معتدل الحرارة .. حالة الطقس اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
لو عندك صداع لازم تبحث عن السبب .. تحذير عاجل من جمال شعبان
قبل بدء الدراسة .. مستشار الرئيس للصحة يوجه نصائح عاجلة للأسر .. فيديو
ارتفاع قتلى الفيضانات في جزيرة بالي الإندونيسية لـ 9 أشخاص
أواظب على صلاة الجمعة والفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة لتأكيد التضامن مع قطر وبحث التصعيد الإسرائيلي
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ 35 إلى غزة
وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين
الخارجية: زيارة الوزير إلى الدوحة تتناول بحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلى
اغتيال الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك .. وترامب يعقب
"حكايات الشجرة المغروسة" تصل محطتها الأخيرة.. البابا تواضروس يختتم السلسلة (12) بعظة عن "كتاب التاريخ المقدس"
اقتصاد

أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها التاريخية مع تعزز التوقعات بخفض الفائدة الأميركية

ذهب
ذهب
وكالات

تذبذبت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها التاريخية خلال تعاملات بدعم من توقعات خفض معدلات الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، وذلك بعد صدور بيانات تضخم أميركية جاءت أضعف من التقديرات.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3647.94 دولار للأونصة، في الساعة 2:18 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:17 بتوقيت غرينتش)، بعد وصوله إلى أعلى مستوى قياسي له عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول عند 3682 دولاراً عند التسوية.

يأتي ذلك بعد أن تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس/ آب، مدفوعةً بانخفاض تكاليف الخدمات، بحسب بيانات وزارة العمل الأميركية.

وعلق محلل السوق في City Index وFOREX.com، فؤاد رزاق زادة، قائلاً: "من المتوقع أن يستمر أي ضعف إضافي في البيانات الأميركية في دعم الذهب، مع احتمالية إجراء أكثر من خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام"، بحسب وكالة رويترز.

وتزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة، وحالات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي.

وتتوقع الأسواق احتمالاً بنسبة 90% لخفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفدرالي يومي 16 و17 سبتمبر، مع احتمالات ضئيلة لخفض أكبر، بحسب أداة FedWatch التابعة لـ CME.

وتعززت ثقة السوق في تخفيف السياسة النقدية بعد التقرير الضعيف عن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى تباطؤ سوق العمل. كما خفّضت وزارة العمل تقديرات نمو الوظائف حتى مارس، مما يشير إلى أن نمو الوظائف كان يتباطأ بالفعل قبل الرسوم الجمركية التي فرضها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب على الواردات.

في غضون ذلك، أوقف قاضٍ فدرالي يوم الثلاثاء، محاولة الرئيس الأميركي إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، من منصبها، بشكل مؤقت، وذلك في انتكاسة مبكرة للإدارة الأميركية ضمن معركة قانونية تهدد استقلالية الفدرالي.

ويتسلط تركيز الأسواق في الوقت الحالي على قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة والمرتقب صدورها يوم الخميس، والتي تُعتبر حاسمة في تحديد موقف الاحتياطي الفدرالي من السياسة النقدية.

وقال كبير المحللين في أكتيف تريدز، ريكاردو إيفانغليستا: "يبرز مستوى 3750 دولارًا كمستوى مقاومة مهم قادم، وقد يؤدي استقرار السعر فوق هذا المستوى إلى اقتراب المعدن النفيس من 3900 دولار بنهاية العام".

وعن المعادن الأخرى، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 41.21 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 1.7% إلى 1391.80 دولار، وزاد البلاديوم بنحو 3% إلى 1180.81 دولار.

ارتفاع اسعار الذهب

