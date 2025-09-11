قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين العيارات المختلفة، ما يتيح للمستثمرين والمتعاملين خيارات متنوعة حسب احتياجاتهم.

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أسعار الذهب حسب العيار:

عيار 24: 428.50 درهم إماراتي للجرام

عيار 22: 392.79 درهم إماراتي للجرام

عيار 21: 374.94 درهم إماراتي للجرام

عيار 18: 321.37 درهم إماراتي للجرام

عيار 14: 249.96 درهم إماراتي للجرام

عيار 10: 174.90 درهم إماراتي للجرام

عيار 9: 157.86 درهم إماراتي للجرام

أسعار الذهب اليوم


أسعار السبائك الذهبية (عيار 24):

سبيكة 1 جرام: 471.35 درهم إماراتي

سبيكة 2.5 جرام: 1,124.81 درهم إماراتي

سبيكة 5 جرام: 2,228.19 درهم إماراتي

سبيكة 8 جرام: 4,113.58 درهم إماراتي

سبيكة 10 جرام: 4,404.96 درهم إماراتي

سبيكة 20 جرام: 8.749.93 درهم إماراتي

سبيكة 30 جرام: 12,499.48 درهم إماراتي

سبيكة 40 جرام: 16,665.98 درهم إماراتي

سبيكة 50 جرام: 21.724.86  درهم إماراتي

سبيكة 100 جرام: 43.364,02  درهم إماراتي

سبيكة 1 كيلو (1000 جرام): 431.497.72 درهم إماراتي

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن


أسعار أونصة الذهب (عيار 24):

سعر البيع: 12,954.11 درهم إماراتي

سعر الشراء: 12,957.78 درهم إماراتي


أسعار الجنيه الذهب:

عيار 21 (8 جرام): 3,599.39  درهم إماراتي

عيار 22 (8 جرام): 3,770.78 درهم إماراتي

عيار 24 (8 جرام): 4,113.58  درهم إماراتي


ملاحظات السوق:

تُعتبر السبائك الذهبية من الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى العديد من الأفراد نظرًا لثبات قيمتها على المدى الطويل.

تختلف أسعار السبائك حسب الوزن والعيار، ما يتيح للمستثمرين اختيار الأنسب لهم.

يُنصح بالتحقق من الأسعار لدى البائعين المحليين، حيث قد تختلف الأسعار بناءً على الرسوم الإضافية أو العروض الخاصة.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب
أسعار الذهب ارتفاع اسعار الذهب رسوم إضافية أسعار السبائك

