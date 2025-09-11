قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون مع بكين يخدم الوطن والمهنة.. النبراوي يلتقى سفراء الهندسة المصرية للصين
بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسي وزراء البلدين
في ذكرى 11 سبتمبر.. أمريكا تستيقظ على اغتيـ.ال يربك الشارع ويهز الكونجرس
الهلال الأحمر المصري يدفع 2500 طن مساعدات غذائية وطبية عبر «زاد العزة» الـ35 إلى غزة
نائب وزير المالية: تقديم الدعم لضمان نجاح الاستثمارات السنغافورية فى مصر
زيلينسكي : نحتاج أسلحة كافية وردًا قويًا من الشركاء لردع روسيا
أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه
صدى البلد ينشر لوجو وشعار الائتلاف الوطني الحر لخوض الانتخابات البرلمانية
ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه
ننشر.. تفاصيل إحالة دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم للمفوضين
صرف مرتبات سبتمبر خلال أيام .. احسب مرتبك بعد الزيادة
بولندا تدعو مجلس الأمن لجلسة طارئة بعد خرق مسيرات لمجالها الجوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن الأصفر وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

أسعار الذهب فى السوق :

عيار 24: 5598 جنيهًا للبيع

عيار 21: 4890 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4192 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3260 جنيهًا للجرام

عيار 10: 2329 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 39120 جنيهًا للبيع

عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى سعر.. تراجع جديد يضرب الذهب اليوم الخميس


السعر العالمي للأونصة:

سجلت الأونصة نحو 3540 دولارًا، بعدما لامست مستوى 3550 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوى 3493 دولارًا في بداية الأسبوع.


وأكد خبراء سوق الذهب أن استمرار التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة يعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية. وأضافوا أن الطلب المتزايد على المعدن النفيس عالميًا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ويترقب المتعاملون مزيدًا من التغيرات خلال الساعات المقبلة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، وسط توقعات بمزيد من التحركات في أسعار الذهب عالميًا، وما يقابلها من انعكاسات محلية داخل السوق المصرية.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
ذهب اسعار الذهب في مصر سوق الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

حسام غالي

مش قادر أمسك سيف ودرع.. حسام غالي يخرج عن صمته بشأن ترشحه لرئاسة الأهلي

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع بسبب أعمال التحديث في 3 محافظات

توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها

اعتقال قاتل تشارلي كيرك

لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صلاة الفجر والصبح

ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

بالصور

متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

للانش بوكس..طريقة عمل اللانشون فى البيت بدون لحم

طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 سبتمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مشروبات تريح المعدة وتخلصك من الغازات

مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات
مشرويات تريح المعدة و تخلصك من الغازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد