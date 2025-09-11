أسعار الذهب اليوم الخميس..عيار 21 يقفز والجنيه يتجاوز 38 ألف جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل سوق الصاغة، متأثرة بالصعود العالمي للمعدن الأصفر وزيادة الإقبال عليه كملاذ آمن، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب فى السوق :

عيار 24: 5598 جنيهًا للبيع

عيار 21: 4890 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4192 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3260 جنيهًا للجرام

عيار 10: 2329 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 39120 جنيهًا للبيع



السعر العالمي للأونصة:

سجلت الأونصة نحو 3540 دولارًا، بعدما لامست مستوى 3550 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوى 3493 دولارًا في بداية الأسبوع.



وأكد خبراء سوق الذهب أن استمرار التوقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة يعزز من جاذبية الذهب كأداة استثمارية، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار المحلية. وأضافوا أن الطلب المتزايد على المعدن النفيس عالميًا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية ساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.

ويترقب المتعاملون مزيدًا من التغيرات خلال الساعات المقبلة مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، وسط توقعات بمزيد من التحركات في أسعار الذهب عالميًا، وما يقابلها من انعكاسات محلية داخل السوق المصرية.