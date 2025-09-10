رئيس الوزراء يعلن عن تراجع فاتورة استيراد البترول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وعدم الموافقة على تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف مدبولي أن كلمة الرئيس السيسي كانت شاملة لتوصيف الحرب في قطاع غزة ودعا إلى ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي في قمة الاقتراضية لمجموعة البريكس.

وأشار إلى أن منظومة التامين الصحي الشامل استفاد منها 2 مليون و860 ألف مواطن عمليات جراحية على نفقة الدولة.

وتابع مدبولي أن مصر سوف تقلل فاتورة الاستيراد للمواد البترولية بعد الاسكتشافات التي تمت في مصر، لافتا إلى أن مصر سددت مديونية الشركاء الأجانب مما يعمل علي زيادة الانتاج المحلي .