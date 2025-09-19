تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية

يشهد تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري انتشارا متزايدا بين المواطنين، بفضل ما يقدمه من خدمات تحويل فوري وآمن للأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

استرجاع الأموال من إنستاباي

لكن رغم مزاياه، يواجه بعض المستخدمين مشكلة شائعة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى حسابات أو أرقام غير مقصودة، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية استرداد المبالغ المحولة والإجراءات المتاحة للتعامل مع هذه المواقف.

بحسب ما أوضحه الموقع الرسمي لإنستاباي، فإن الأموال التي يتم تحويلها بنجاح لا يمكن استردادها مباشرة عبر التطبيق، نظرا لطبيعة التحويل اللحظي الذي يتم بشكل فوري ولا يتيح خيار الإلغاء أو التراجع.

وبذلك تقع المسؤولية الكاملة على المستخدم في التأكد من صحة البيانات قبل تأكيد أي عملية تحويل، سواء من حيث رقم الحساب أو المحفظة أو اسم المستلم.

في حال وقوع خطأ أثناء التحويل إلى حساب بنكي غير مقصود، يمكن للمستخدم اتباع عدة خطوات تبدأ بالتواصل مع البنك التابع له وتقديم الرقم المرجعي الخاص بعملية التحويل، ثم تقديم طلب رسمي يعرف باسم “طلب النوايا الحسنة”، حيث يقوم البنك بمخاطبة الشخص الذي استلم الأموال بالخطأ ومحاولة استردادها بموافقته.

وإذا رفض المستلم إعادة المبلغ، يصبح من الضروري اللجوء إلى الإجراءات القانونية، والتي تشمل تحرير محضر رسمي في مباحث الإنترنت وتقديم المستندات اللازمة مثل ما يثبت التحويل، وعدم وجود علاقة بين المرسل والمستلم، إضافة إلى إثبات رفض المستلم إعادة الأموال.

كما يمكن تقديم شكوى للبنك المركزي المصري للحصول على الدعم اللازم.

أما في حالة التحويل إلى محفظة إلكترونية بالخطأ، فإن الوضع يختلف وفقا لحالة الرقم المحول إليه.

فإذا لم يكن مسجلا بمحفظة إلكترونية نشطة، يتم رد المبلغ تلقائيا إلى حساب المرسل خلال عدة أيام.

بينما إذا كان الرقم مسجلا بمحفظة فعالة، فينصح بالتواصل المباشر مع صاحب الرقم لاسترجاع الأموال، وإذا لم يستجب يتم اتباع نفس المسار القانوني السابق عبر مباحث الإنترنت.

ويجب على مستخدمي إنستاباي ضرورة مراجعة بيانات المستفيد بدقة قبل إتمام أي عملية تحويل، تفاديا لحدوث أخطاء قد تضع العميل في إجراءات قانونية معقدة.

ورغم أن التطبيق لا يتيح خيار إلغاء التحويلات، فإن وجود مسارات مصرفية وقانونية متاحة يمنح المستخدمين فرصة لاسترداد أموالهم في حال وقوع خطأ، لكن الوقاية تبقى الخيار الأفضل دائما.