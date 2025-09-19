قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
راغب علامة يطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية
صور.. شواطئ الإسكندرية بلا رواد بعد قرار الغلق بسبب اضطراب حالة البحر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية

محمد غالي

يشهد تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري انتشارا متزايدا بين المواطنين، بفضل ما يقدمه من خدمات تحويل فوري وآمن للأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية. 

استرجاع الأموال من إنستاباي

انستا

لكن رغم مزاياه، يواجه بعض المستخدمين مشكلة شائعة تتمثل في تحويل الأموال عن طريق الخطأ إلى حسابات أو أرقام غير مقصودة، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية استرداد المبالغ المحولة والإجراءات المتاحة للتعامل مع هذه المواقف.

بحسب ما أوضحه الموقع الرسمي لإنستاباي، فإن الأموال التي يتم تحويلها بنجاح لا يمكن استردادها مباشرة عبر التطبيق، نظرا لطبيعة التحويل اللحظي الذي يتم بشكل فوري ولا يتيح خيار الإلغاء أو التراجع. 

وبذلك تقع المسؤولية الكاملة على المستخدم في التأكد من صحة البيانات قبل تأكيد أي عملية تحويل، سواء من حيث رقم الحساب أو المحفظة أو اسم المستلم.

في حال وقوع خطأ أثناء التحويل إلى حساب بنكي غير مقصود، يمكن للمستخدم اتباع عدة خطوات تبدأ بالتواصل مع البنك التابع له وتقديم الرقم المرجعي الخاص بعملية التحويل، ثم تقديم طلب رسمي يعرف باسم “طلب النوايا الحسنة”، حيث يقوم البنك بمخاطبة الشخص الذي استلم الأموال بالخطأ ومحاولة استردادها بموافقته. 

وإذا رفض المستلم إعادة المبلغ، يصبح من الضروري اللجوء إلى الإجراءات القانونية، والتي تشمل تحرير محضر رسمي في مباحث الإنترنت وتقديم المستندات اللازمة مثل ما يثبت التحويل، وعدم وجود علاقة بين المرسل والمستلم، إضافة إلى إثبات رفض المستلم إعادة الأموال. 

كما يمكن تقديم شكوى للبنك المركزي المصري للحصول على الدعم اللازم.

أما في حالة التحويل إلى محفظة إلكترونية بالخطأ، فإن الوضع يختلف وفقا لحالة الرقم المحول إليه. 

فإذا لم يكن مسجلا بمحفظة إلكترونية نشطة، يتم رد المبلغ تلقائيا إلى حساب المرسل خلال عدة أيام. 

بينما إذا كان الرقم مسجلا بمحفظة فعالة، فينصح بالتواصل المباشر مع صاحب الرقم لاسترجاع الأموال، وإذا لم يستجب يتم اتباع نفس المسار القانوني السابق عبر مباحث الإنترنت.

ويجب على مستخدمي إنستاباي ضرورة مراجعة بيانات المستفيد بدقة قبل إتمام أي عملية تحويل، تفاديا لحدوث أخطاء قد تضع العميل في إجراءات قانونية معقدة.

 ورغم أن التطبيق لا يتيح خيار إلغاء التحويلات، فإن وجود مسارات مصرفية وقانونية متاحة يمنح المستخدمين فرصة لاسترداد أموالهم في حال وقوع خطأ، لكن الوقاية تبقى الخيار الأفضل دائما.

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل كنس البيت ليلا

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

وزارة الاوقاف

نننشر نص موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 20 مسجدا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

