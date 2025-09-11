حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة مع خادمة في اتهامها بالاستيلاء على مبلغ نصف مليون جنيه من حساب مخدومتها باستخدام تطبيق "إنستاباي" بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول تنفيذ المتهمة للجريمة ومواجهتها بالمجني عليها.



تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل مسنة تفيد بتعرضها لواقعة سرقة من قبل خادمتها، حيث استولت الأخيرة على مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه و تحويله لحسابها الشخصي عبر تطبيق انستاباي.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.