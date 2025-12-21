ملتقى فقهي طبي بالجامع الأزهر يكشف توافق النصوص الشرعية مع العلم الحديث .. غدًا

يعقد الجامع الأزهر غدًا الملتقى الفقهي بين الشرع والطب في دورته الحادية والأربعين، تحت عنوان «رؤية معاصرة»، والذي يناقش على مائدته: مراحل خلق الجنين «رؤية فقهية طبية»، وذلك برعاية الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من أ.د محمد برعاية كريمة من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر.

ويستضيف الملتقى كلًا من: الدكتور محمد صلاح سعد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر، والدكتور إسلام شوقي عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو مجلس الإدارة والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب، ويدير الحوار سمير شهاب، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعد منصة مهمة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبينًا أن الرحم البشري يشهد رحلة تطور مذهلة ومعقدة، حيث تتحول بضعة خلايا إلى كائن حي متكامل في غضون أشهر.

وتُعرف هذه المراحل علميًا بتطور الجنين، وهي تتوافق بشكل مدهش مع الأوصاف المذكورة في النصوص الدينية، مرورًا بمراحل النطفة، والعلقة، والمضغة، وصولًا إلى الكائن البشري الكامل.

وأوضح أن هذه المراحل الدقيقة تُظهر كيف تتطور الحياة من خلية واحدة إلى إنسان كامل، في عملية معجزة تتجسد فيها الدقة البالغة في الخلق، وتؤكد روعة هذه الرحلة العجيبة التي تبدأ من لحظة الإخصاب وتستمر حتى الولادة.

من جانبه، أشار الدكتور هاني عودة إلى أن الملتقى يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.

وأضاف فضيلته قائلًا: إن وصف القرآن والسنة لمراحل «النطفة، العلقة، المضغة» يتفق مع مراحل التطور الجنيني المبكرة كما اكتشفها العلم الحديث، وتوضح النصوص القرآنية مراحل متسلسلة ومحددة، تؤكد أن الخلق الإلهي للجنين عملية متدرجة ودقيقة، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد أشارا إلى حقائق علمية لم تُكتشف إلا مؤخرًا، مما يعزز الإيمان بتفرد هذه النصوص وقدرة الله الخالق.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يُعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب، بالظلة العثمانية في الجامع الأزهر.