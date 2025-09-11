جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق



شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق حادثا مؤلما بعد تصادم سيارتين ما أسفر عن مصرع سيدة وابنتها وتطاير إحدى الجثتين من أعلى الكوبري لاسفل الدائري بسبب شدة التصادم، كما أسفر الحادث عن إصابة الابنة الاخرى للسيدة الضحية و٣ آخرين.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بنزلة الوراق، وعلى الفور هرعت قوات الأمن مدعمة سيارات الإسعاف.

وكشفت التحريات الأولية أن حادث التصادم وقع بين سيارتين أعلى الطريق الدائري بنزلة الوراق المتجه للهرم، وأسفر الحادث عن مصرع أم وابنتها واصابة ابنتها الثانية و ٣ آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلى ثلاجة الموتى.

وكشفت التحريات عن أسماء ضحايا الحادث والمتوفيان هما ندى. م31 سنة، وابنتها نور. م 3 سنوات، والمصابين هم: منة. م 13 سنة، طالبة، وطارق. ع 29 سنة، ومنى. ع 52 سنة، ووفاء.ع 24 سنة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.