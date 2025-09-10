مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق

شهد الطريق الدائري أعلى منطقة الوراق باتجاه الهرم بمحافظة الجيزة، حادث تصادم مروع بين ميكروباصين، أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما سقط من أعلى الطريق، وإصابة 4 آخرين بإصابات متفرقة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طلعة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين وفاة شخصين في مكان الحادث، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نُقلت الجثث إلى المشرحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.