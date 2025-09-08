إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية دار السلام بمدينة دراو شمال أسوان ، وتم نقلهم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة المعنية بأسوان إخطاراً من الأهالى يفيد بإصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل ( كبوت)، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دراو، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة لمعاينته والوقوف على أسباب الحادث، وإزالة إثارة عن الطريق أمام حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

فيما لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بمحطة كوم أمبو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشاب خلال عبوره شريط السكة الحديد بمحطة كوم أمبو مما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة متأثرا بإصابته.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالتحريات الأولية تبين أن الشاب الذي لقى مصرعه يدعى "أيمن. م 28 سنة مقيم بمحافظة قنا، وتم إيداع جثمانه بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

بينما شهد نجع السايح بمدينة البصيلية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان مصرع شاب نتيحة تناوله مبيدا حشريا فى ظروف غامضة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارا يفيد بمصرع شاب بعد تناوله مبيدا حشريا في ظروف غامضة، وذلك عند نجع السايح بمدينة البصيلية التابعة لدائرة المركز، وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث، لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.