جولة مفاجئة لمحافظ أسوان بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة مفاجئة بعدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية حيث أعطى توجيهاته لمسئولى المحليات والجهات المختصة بتكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول سواء من الحاويات أو الصناديق المنتشرة داخل هذه المناطق ، مع التشديد على رفع مستوى النظافة أمام وحول المدارس خلال الفترة القادمة إستعداداً لبدء العام الدراسى الجديد .

وخلال نفس الجولة أكد المحافظ على أنه سيتم مواصلة حملات رفع الإشغالات والتشوهات البصرية فى عدد من الأسواق والشوارع الداخلية ، وهو الذى يتوازى مع إستكمال الحملات المرورية لمواجهة مخالفات عربات التوك توك والحنطور حيث قامت إدارة مرور أسوان على مدار الأسبوع الماضى بحملات فى الشوارع الداخلية والرئيسية نجحت فى ضبط 82 مركبة توك توك منهم 51 مركبة تم إحتجازهم لعدم وجود تراخيص معهم ، فى حين تم توقيع غرامات على باقى المركبات المرخصة لعدم إلتزامهم بخطوط السير ، مشدداً على مواصلة أعمال التشجير ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة .

جهود محافظة أسوان

وتجدر الإشارة إلى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بالمراكز والمدن ، قام مسئولى المحليات بتكثيف الجهود على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية إستهدفت رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتهذيب الأشجار ، مع تركيب شبكة رى حديثة لإستدامة توفير مياه الرى لأحواض الأشجار والنباتات التى سيتم زراعتها خلال حملة التشجير الموسعة بطريق السادات كمرحلة أولى ، هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة العامة .

هذا وفى ضوء رؤية مصر 2030 فى الجمهورية الجدية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات الحياتية .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة الفعاليات التى يتم تقديمها ضمن البرنامج التدريبى " المرأة تقود بالمحافظات المصرية " ، والذى يتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب ، وبحضور الدكتورة نانسى شهاب الدين منسق شئون التدريبى ، والدكتور كريم عبد الرازق مسئول التدريب للبرنامج .