اقتصاد

تفاصيل رفع استثمارات الحكومة المستهدفة بقيمة 922.045 مليون دولار في أسبوع

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

كشف تقرير حكومي عن ارتفاع مستهدفات الخزانة العامة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة بمعدل  44 مليار جنيه بما يعادل 922.045 مليون جنيه مقارنة بما تم طرحه من طلبات استثمارات مستهدفة عن الاسبوع الماضي.

وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.

لماذا الحصول علي الاستثمارات غير المباشرة

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

استثمارات جديدة

وصل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 212 مليار جنيه بما يعادل 4.442 مليار دولار مقارنة 168 مليار جنيه بما يعادل 3.5 مليار دولار ؛ تم طرحها في الأسبوع السابق

وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

تنسيق مع البنك المركزي

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تفاصيل الاستثمارات

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 176 مليار جنيه بزيادة تبلغ 27 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي مسجلًا نحو 150 مليار جنيه.

ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 36 مليار جنيه بزيادة تبلغ 12 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

توزيعات الاستثمار

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 78 مليار جنيه بزيادة تبلغ 23 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي .

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 98 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة تبلغ 13 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 27 مليار جنيه واستحقاقي 3و 5 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 9 مليارات جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 36 مليار جنيه  بزيادة تبلغ 8 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وزارة المالية مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي المصري الفجوة التمويلية بالموازنة الخزانة العامة أذون خزانة سندات خزانة الدين العام ادارة الدين العام

سوبارو امبريزا 2009
منة جلال
منة جلال
بي واي دي شارك 6 ‏PHEV‏
