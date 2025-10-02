قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 36 وإصابة 200 في انهيار سقالات كنيسة تحت الإنشاء بإثيوبيا
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات

وزير المالية: 

قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة وبناء "الثقة مع القطاع الخاص"
نعمل على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات
منع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية
توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة
٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولى عن عام ٢٠٢٤ 
الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب ١٦,٤ مليار جنيه 
١٣٤ جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولي ضريبة ٩ مليارات جنيه 
الجهات المنضمة حديثا لمصلحة الضرائب سددت ٤,١ مليار جنيه 
٢٣,٤ مليار جنيه "ضريبة قيمة مضافة" مسددة على خدمات أندية تابعة لجهات الدولة 
٨ مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام ٢٠٢٤
١,٩ مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة مسددة من شركات الإنتاج الحربي 
٣,٥ مليار جنيه ضرائب دخل مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية 
مليار جنيه رسم تنمية لشركتي أسمنت تتبعان الجهات السيادية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية،  خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أن تطبيق قانون الحياد التنافسي ساعدنا على ترسيخ ثقافة المنافسة العادلة، وثقافة بناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص" أيضًا، وتأكيد التزام الحكومة بالعمل على بناء اقتصاد تنافسي، يعزز قدرات القطاع الخاص في دفع النمو والتنمية وتوفير فرص العمل لشبابنا.

وأضاف وزير المالية: نعمل ـ من خلال تطبيق قانون الحياد التنافسي ـ على تعميق المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص بين كل الجهات التي تعمل في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنع أي تشوهات ضريبية ناتجة عن الامتيازات المقررة لبعض الكيانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة. 

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أنه يتم توجيه الإيرادات الإضافية للصرف على أولويات الموازنة خاصة برامج وأنشطة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، موضحا أن هناك ٦٧,٤ مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل أولي عن عام ٢٠٢٤، نتيجة لإلغاء التمييز الضريبي لشركات الدولة، لافتًا كذلك إلى أن الشركات التابعة للجهات السيادية سددت ضرائب ١٦,٤ مليار جنيه، وأن هناك ١٣٤ جهة حكومية تستحق عليها بشكل أولي ضريبة ٩ مليارات جنيه، كما أن الجهات المنضمة حديثا لمصلحة الضرائب سددت ٤,١ مليار جنيه.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح وزير المالية أن هناك ٢٣,٤ مليار جنيه "ضريبة قيمة مضافة" مسددة على خدمات بعض الأندية التابعة لجهات الدولة، بالإضافة إلى ٨ مليارات جنيه ضريبة مسددة من شركة العاصمة الإدارية عن نشاطها لعام ٢٠٢٤.

وقال الوزير: هناك ١,٩ مليار جنيه "ضريبة قيمة مضافة" مسددة من شركات الإنتاج الحربي، و٣,٥ مليار جنيه "ضرائب دخل" مسددة من الشركات التابعة لبعض الجهات السيادية، ومليار جنيه "رسم تنمية" لشركتي أسمنت تتبعان الجهات السيادية.
 

