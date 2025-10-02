وزير المالية: تحصيل 67 مليار جنيه ضرائب نتيجة القانون الأخير

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية إنه تم تحصيل 67 مليار جنيه كضرائب نتيجة القانون الأخير الذي تم إصداره.

وأشار إلى أن الاستثمار الخاص من أعلى معدلات النمو، لافتا إلى أنه تم طرح مليار ونصف المليار دولار سندات مالية، والوزارة تلقت العديد من الطلبات.

وأضاف وزير المالية أن الدين الخارجي انخفض منذ الثلاثة شهور الأولى من العام.

من جانبه؛ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة بصدد تأسيس شركة مع إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، لتكون شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على أرض مصر.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية أن ذلك يتماشى مع الفكر الذي يتم العمل عليه في هذا الأمر.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة استراتيجية صناعة الصلب والحديد خلال العشر سنوات القادمة، وبناء عليه تم وضع مستهدفات لهذا الأمر.

توطين صناعة السيارات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر.



ذكرى نصر أكتوبر المجيد

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

موقف مصر الثابت

وقال رئيس مجلس الوزراء إن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقف إطلاق النار

وشدد مدبولي على أن هناك ثوابت في الموقف المصري تجاه الحرب في غزة على رأسها وقف إطلاق النار ورفض التهجير وإدخال المساعدات وعدم ضم أي أراض فلسطينية.