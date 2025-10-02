مدبولي يكشف مستجدات توطين صناعة السيارات.. وتطوير مصانع الغزل ينتهي مطلع العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك عرض لوزير قطاع الأعمال لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج، لافتا إلى أنه زار مصنع غزل شبين الكوم وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مصانع الغزل والنسيج بداية العام المقبل.

وأضاف مدبولي أنه التقى مع مسئولي مصنع بي أو دي لصناعة السيارات مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بعمل تحالف مع شركة مصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر .

كما أشار إلى انه اجتمع مع المطورين العقاريين، وأكد أنه لن تحدث فقاعة عقارية في هذا القطاع مشيرا إلى أن تصدير العقار أصبح أولوية كبيرة للحكومة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ملفي الصحة والتعليم لهما أولوية كبيرة على طاولة الحكومة وأولها مشروعات حياة كريمة في المحافظات.