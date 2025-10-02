مدبولي: تطوير مصانع الغزل والنسيج بداية العام المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك عرض لوزير قطاع الأعمال لإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج. لافتا إلى أنه زار مصنع غزل شبين الكوم وسوف يتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير مصانع الغزل والنسيج بداية العام المقبل.

وأضاف مدبولي أنه التقى مسئولي مصنع بي واي دي لصناعة السيارات، مشيرا الي أن الشركة ستقوم بعمل تحالف مع شركة مصرية لتوطين صناعة السيارات في مصر.

وأشار الى انه اجتمع مع المطورين العقاريين، لافتا إلى أنه لن تحدث فقاعة عقارية في هذا القطاع. مشيرا الى أن تصدير العقار أصبح أولوية كبيرة للحكومة المصرية.