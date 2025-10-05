اللواء علي حفظي: المصريون أعادوا بناء الجيش في سنوات قليلة رغم التحديات

قال اللواء علي حفظي، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن مصر استطاعت تجاوز أصعب الفترات التاريخية عقب النكسة، من خلال إعادة بناء الجيش في فترة قياسية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أثبت قدرته على تحويل الألم إلى نصر.

وأضاف حفظي، خلال حديثه مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن العالم كان يعتقد أن الجيش المصري بحاجة إلى 20 عامًا ليستعيد قدرته، إلا أن المصريين تمكنوا من إعادة بنائه خلال 3 أو 4 سنوات فقط، بفضل تلاحم الشعب مع قواته المسلحة.

وأشاد بجهود القيادة السياسية آنذاك، وعلى رأسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إلى جانب قادة بارزين مثل الفريق محمد فوزي، الفريق أنور رياض، ورجال المخابرات من أمثال الفريق محمد أحمد صادق، الذين كان لهم دور محوري في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.