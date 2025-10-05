أطنان من المساعدات الغذائية تشق طريقها من مصر إلى غزة

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنّه منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم، دفع الهلال الأحمر المصري ودفعت الدولة المصرية بعشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية التي تنوعت بين أجولة الطحين والأرز والمكرونة والبقوليات والمعلبات الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى أطنان من المستلزمات الإيوائية.

وأضاف قاسم، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن جهود مصرية حثيثة تبذلها الدولة المصرية من أجل إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية على مدار الأيام والشهور السابقة من أجل إمداد قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عامين جوعاً وتجويعاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "ما لاحظناه منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم هي الجهود المبذولة التي تبذلها فرق وطواقم الهلال الأحمر المصري من أجل التنسيق لإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية والتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والهيئات الأممية العاملة داخل قطاع غزة من أجل ضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع، بالإضافة إلى ضمان تحديث قائمة المساعدات التي يتم الدفع بها يومياً من هنا من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيداً لإنفاذها إلى داخل قطاع غزة".

