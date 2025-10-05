مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح أهالي قطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، اليوم /الأحد/، طائرة من دولة الكويت تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح أهالي قطاع غزة.

وصرح مصدر مسؤول في المطار بأن الطائرة تعد الـ16 من الجسر الكويتي الثاني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحا أن الطائرة محملة بـ10 أطنان من المساعدات الغذائية، مشيرا إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأضاف: أن المساعدات الكويتية تأتي ضمن حملة "الكويت بجانبكم" الإنسانية التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع، ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

ووصل إجمالي المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 310 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة.

يشار إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 1040 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.