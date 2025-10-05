قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج كايرو برو-ميت
سعر الذهب في مصر الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح أهالي قطاع غزة

مطار العريش
مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، اليوم /الأحد/، طائرة من دولة الكويت تحمل مساعدات غذائية متنوعة لصالح أهالي قطاع غزة.

وصرح مصدر مسؤول في المطار بأن الطائرة تعد الـ16 من الجسر الكويتي الثاني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحا أن الطائرة محملة بـ10 أطنان من المساعدات الغذائية، مشيرا إلى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأضاف: أن المساعدات الكويتية تأتي ضمن حملة "الكويت بجانبكم" الإنسانية التي تنظمها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع، ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

ووصل إجمالي المساعدات الكويتية المرسلة من الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 310 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة.

يشار إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 1040 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.

مطار العريش شمال سيناء قطاع غزة

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

أعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية .. هل تسبب الوفاة؟

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

