أنسولين منتهي الصلاحية.. والدة مصطفي كامل تتعرض لأزمة صحية

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة نتيجة تناول جرعة من الأنسولين منتهي الصلاحية.

ونشر مصطفى كامل منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك قال فيه:"الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. دعواتكم لوالدتي بالشفاء، وأرجوكم خدو بالكم جدًا من تاريخ صلاحية الدواء وخاصة الأنسولين."

وفي سياق اخر وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن سبب تصريحاته مؤخرا حول عدم رد الفنانة أنغام علي رسالته بعد تعرضها لوعكة صحية.

وقال مصطفي كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بإذن الله أن قادر علي مواجهة كل الأفاقين أثناء تواجدي بمهرجان جرش منذ ١٠ أيام وأثناء إجراء تقرير علي قناة ET بالعربي تم سؤالي سؤال واضح السؤال: كيف كان أخر أتصال بينك وبين الفنانه أنغام ".

وتابع : "ولأني لا أجيد فنون الكذب والتضليل كعادة أغلب خلق الله في هذه الأيام الأجابه كانت توجيه كل عبارات التقدير للفنانه والأخت أنغام أولاً ثم رواية أخر مره أتصلت بالفنانه أنغام أثناء مشاهدتي لمداخله تليفزيونيه مع الإعلاميه الأستاذه لميس الحديدي وبعد إنتهاء المداخله أتصلت وأرسلت رساله للفنانه أنغام ولم ترد (حكايه سابقه) مر عليها أكثر من شهر ونصف ".